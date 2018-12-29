Львівська митниця почала оформляти "євробляхи" цілодобово
Відділ митного оформлення "Скнилів" поста "Західний" у Львівській області перейшов на цілодобовий режим роботи.
Про це йдеться у повідомленні Львівської ОДА.
Зазначається, що таке рішення прийнято у зв’язку зі значним збільшенням кількості громадян, які хочуть здійснити митне оформлення автомобілів.
Підрозділ працюватиме цілодобово з 29 грудня до 23 лютого 2019 року.
22 лютого завершується період пільгового розмитнення автомобілів, який діє протягом 90 днів після набуття чинності законом про "євробляхи".
Нагадаємо:
25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.
Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.
Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.
Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.
В уряді розраховують заробити на "євробляхах" до 10 мільярдів.
У грудні було затверджено Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України.
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Економічна правда
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