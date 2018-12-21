Новини дня: про субсидії безробітним, транш МВФ та тіньову економіку

Про субсидії безробітним, транш МВФ та тіньову економіку.

Про транш МВФ. Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement, яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня.

Про золотовалютні резерви. Станом на 21 грудня міжнародні резерви України зросли до 20,1 млрд доларів.

Про субсидії безробітним. Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив різницю нарахування субсидій для безробітних українців у містах та селах.

Про тіньову економіку. Рівень тіньової економіки в Україні в другому кварталі 2018 року знизився на 1 відсотковий пункт порівняно з попереднім кварталом, а за рік зниження становило 3 в. п.

Про штраф "Укрспирту". Антимонопольний комітет визнав дії державного підприємства "Укрспирт" зловживанням монопольним становищем та наклав на підприємство штраф у розмірі 33 млн гривень.

Про французькі вертольоти. 21 грудня на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.

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