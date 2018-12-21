11 гаджетів, які можна подарувати рідним, близьким та песику

В прошлом году мы уже советовали, какие технологические новинки дарить на праздники.

Тогда в список попал и биткоин. Поэтому помните, что какой-то из перечисленных ниже подарков через год может вас расстроить.

Фитнес-трекер Misfit Ray

Для тех, кто после Нового года собрался пойти в спортзал, лучшим подарком станет фитнес-трекер.



Он будет отсчитывать количество пройденных шагов, мониторить бег, плавание, езду на велосипеде, йогу и уведомлять пользователя о количестве сожженных калорий.

Если же владелец трекера слишком долго находится в неподвижном состоянии, трекер предложит ему исправить это недоразумение.

Во время сна Misfit Ray будет оценивать его продолжительность и качество и с утра сообщать результаты своих наблюдений.

Из дополнительных функций - можно настроить вибро-оповещения о текстовых сообщениях, звонках, напоминаниях и пр.

Также с помощью трекера можно контролировать музыку на смартфоне и даже делать селфи.





Электросамокат Xiaomi Mi Scooter

Подарок, которому придется подождать до весны, но он вряд ли кого-то оставит равнодушным.

Электросамокат позволит уберечь себя от пробок и добраться в нужное место с ветерком.

Собрать его можно за 1 минуту, батареи хватит 30 км езды, а если вы всё же вдруг не рассчитаете заряд, то весит самокат всего 12,5 кг, так что его транспортировка не станет проблемой.

К самокату можно подключить смартфон и отслеживать данные о текущей скорости, оставшемся заряде батареи и других показателях.

Витаминометр Vitastiq 2

Витаминометр - отличный подарок для тех, кто следит за своим здоровьем и любит быть в курсе всего, в том числе - количества витаминов и минералов в организме.

Нужно только подключить устройство к смартфону и приложить "носиком" к тем частям тела, которые нужно проанализировать. Результат проверки появится на экране смартфона.

Устройство также подскажет, какие витамины и микроэлементы стоит добавить в рацион для улучшения самочувствия.

Влагозащищенная акустика Philips

Любители музыки оценят bluetooth-колонку. Особенно влагозащищенную, с прочным корпусом и объемным аккумулятором.

Благодаря высокому уровню защиты её можно использовать в душе и гулять с ней под дождем и даже уронить в воду.

Функция антиклиппинга позволит слушать музыку высокого качества на любой громкости даже при низком заряде батареи, а Bluetooth-соединение радиусом до 30 метров - отойти, не потеряв при этом "диджейский пульт".

Робот-пылесос iRobot Braava Jet 240

Подарок для самых занятых и ленивых - робот-пылесос. Он сделает мокрую, влажную или сухую уборки полов из плитки, дерева, паркета, ламината, кафеля, камня или линолеума за вас.

Конструкция пылесоса позволит убрать даже в труднодоступных местах: в в углах и под шкафами, вдоль стен, под мебелью или вокруг светильников.

Специальные датчики позволяют пылесосу не упасть с лестницы и распознать ковры, если они у вас есть.

Smart-чашка KeepCup

Умная чашка объемом 430 мл сохранит тепло или холод выбранного вами напитка. Такой подарок будет полезен и дома, и в дороге, и в машине и даже в спортзале.



Кроме стандартных функций термоса, умная чашка покажет температуру жидкости, находящейся внутри, а также напомнит своему владельцу о необходимости выпить воды, рассчитав при этом правильный дневной объем воды.



Благодаря встроенным гиродатчику и акселерометру чашка даже способна различать, была ли жидкость вылита или выпита, предоставляя, таким образом, точную статистику её потребления.

Интим-гаджет для пар Lovely

Подарок, который с одной стороны даришь кому-то, а с другой - себе: компактный интим-гаджет для двоих - Lovely.

Игрушка для взрослых узнает, что вам и вашему партнеру нравится в постели и, отталкиваясь от этого, предложит как разнообразить вашу личную жизнь.

Приятным бонусом этого гаджета является то, что он может показать точное количество калорий, сожженных во время интимных "сессий"..

Умный робот-конструктор Abilix Krypton 7

Если ребенок интересуется технологиями и роботехникой, то программный конструктор Krypton 7 — лучший выбор для новогоднего подарка.

С его помощью можно не только сконструировать собственного робота, но и запрограммировать его для выполнения различных задач.

Робот-конструктор состоит из 1001 детали и получает информацию через 26 комплектных сенсоров, что позволяет ему различать цвета, видит монохромное изображение.

Более того, он неплохо ориентируется в пространстве благодаря датчиками положения, микрофону, камере, гироскопу и компасу.

Рекомендуется для детей от 7 лет, но будет интересен и взрослым. Может быть использован в качестве школьного учебного пособия на уроках информатики и программирования.

Робот Codeybot

Игрушка, которая может стать ребенку настоящим электронным другом. Робот ездит на двух колесах, издает звуки, воспроизводит музыку и даже танцует.

Им можно управлять при помощи голоса, смартфона или планшета. Кроме того, он реагирует и на прикосновения, меняет цвета подсветки и имитирует эмоции, выводя на дисплей смайлики.

Но его полезность не ограничивается только игрой. Интерактивные функции робота позволяют весело изучать основы программирования, благодаря чему обучение больше не будет казаться чем-то сложным и нудным.

Детский телефон-часы с GPS трекером

KidPhone 2 - полезный аксессуар, который понравится и детям, и их родителям.

Смарт-часы позволяют настраивать список контактов для звонков, отслеживать местоположение ребенка, удаленно заводить будильник, слушать звуки окружающей обстановки, выставлять разрешенные геозоны, в которых можно находится ребенку, а также получать SOS-сигналы в экстренных случаях.

Трекер Tractive Motion Pet Activity

Трекер, который отслеживает активность домашнего питомца, отлично подойдет для котика или пёсика, который начал толстеть.

Нужно просто прикрепить трекер к ошейнику специальной клипсой, и данные будут отображаться непосредственно в смартфоне.

Вы сможете узнать, когда у вашего питомца проявляется лень, сколько времени он умеренно активничает, а когда активен особенно.