Рівень тіньової економіки в Україні знизився до 32% ВВП — МЕРТ

Рівень тіньової економіки в Україні в другому кварталі 2018 року знизився на 1 відсотковий пункт порівняно з попереднім кварталом, а за рік зниження становило 3 в. п..

Про це йдеться в оприлюдненому в п'ятницю звіті Мінекономрозвитку (МЕРТ) про загальні тенденції тіньової економіки в Україні, передає "Інтерфакс-Україна".



"Усі методи, з використанням яких оцінюється рівень тіньової економіки, показали скорочення рівня порівняно з першим півріччям 2017 року", - зазначено в документі.



Як наголошує МЕРТ, детінізація економіки стала наслідком збереження головних ознак макроекономічної стабільності, дотримання Нацбанком стратегії інфляційного таргетування, збереження високого рівня ділової активності та поліпшення очікувань в умовах зростання споживчого попиту та сприятливої зовнішньої кон'юнктури.



Проте динаміка детенізації стримується такими невирішеними проблемами, як збереження значних викликів стабільності фінансової системи країни і наявність непідконтрольних територій, йдеться у звіті міністерства.



Найбільший рівень тіньової економіки традиційно виявив метод "витрати населення - роздрібний товарооборот" - 48% ВВП. Це на 3 в. п. менше, ніж показник за другий квартал минулого року, але відповідає показнику за підсумками першого кварталу цього року. МЕРТ пояснює поліпшення цього показника за рік тим, що обсяг продажу населенню споживчих товарів у легальному секторі зріс більшими темпами (на 15,9% порівняно з обсягом у першому півріччі 2017 року), ніж обсяг скоригованих грошових витрат на купівлю споживчих товарів (13,6%).



Удосконалений метод "витрати населення - роздрібний товарооборот" засвідчив скорочення тіньової економіки за рік на 2 в. п. - до 54% ВВП, уточнює міністерство.



Електричний метод показав скорочення рівня тіньової економіки проти попереднього кварталу та аналогічного періоду попереднього року на 1 в. п. - до 27% ВВП, монетарний - на 2 в. п., до 23%, а збитковості підприємств - на 3 в. п., до 21% ВВП.



Водночас МЕРТ зафіксувало збільшення рівня тіньової економіки за методом збитковості у двох секторах: на транспорті, складському господарстві, поштовій та кур'єрській діяльності - на 9 в. п. і фінансовій та страховій діяльності - на 8 в. п.