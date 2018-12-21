Субсидії безробітним у містах та селах нараховуватимуть по–різному — Рева

Міністр соціальної політики Андрій Рева пояснив різницю нарахування субсидій для безробітних українців у містах та селах.

Про це він розповів у парламенті на годині запитань до уряду.

"Стосовно безробітних – чітко прописана в положенні різниця між мешканцями міста та села. Враховуючи, що в селі залишається велика проблема безробіття, навіть якщо людина не працює, їй може бути призначена субсидія через рішення комісії", - зауважив Рева.

"Що стосується міських жителів – я готовий особисто допомогти їм, якщо вони готові працювати. Проблеми безробіття у великих містах на сьогоднішній день немає. Тому тих, хто не працює – потрібно запитати "чому", - наголосив міністр соцполітики.

"Якщо людина отримує півставки, вона має право отримувати субсидію, їй не відмовляють. Але коли вона має півставки, їй дотягують доходи до мінімальної заробітної плати. Дуже часто громадяни просять знизити офіційну зарплату, щоб отримати субсидію", - додав Рева.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.

Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.

В Кабінеті міністрів повідомили, куди звертатися за субсидією тим, хто отримує менше "мінімалки".

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови про монетизацію субсидій.

Субсидії планується монетизувати в три етапи.

Економічна правда