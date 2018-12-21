До України прибули перші французькі вертольоти

21 грудня на баланс Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії надійшли перші два вертольоти Airbus Н225 Super Puma.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Загалом до кінця 2021 року система авіаційної безпеки МВС в рамках українсько-французького контракту отримає 55 вертольотів Airbus - 21 вертоліт Н225 Super Puma, 10 - Н145 і 24 вертольоти Н125.

За словами міністра Арсена Авакова, вертольоти будуть використовуватися для транспортування хворих, розвідки зон надзвичайних ситуацій, гасіння масштабних пожеж, охорони і моніторингу кордону, а також спеціальних поліцейських функцій, транспортування бійців і техніки Нацгвардії.

Аваков зазначив, що всі вертольоти будуть мультифункціональними і в разі потреби їх можна буде використовувати для вирішення будь-яких завдань.

Нагадуємо:

700 млн гривень мали бути залучені на закупівлю французьких гелікоптерів з коштів, конфіскованих у корупціонерів. Ще 200 млн гривень – з бюджету.

Із запланованих сум у корупціонерів спромоглися конфіскувати лише 0,00004%, передбачених на авіабезпеку, або 9 тисяч гривень.

Уряд знайшов альтернативне джерело оплати за авіаційну систему безпеки. 29 травня у Парижі між урядами України та Франції було підписано Угоду загальною вартістю 552 млн євро щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

За умовами угоди, французька сторона в два етапи поставить в Україну спочатку 37 вертольотів компанії Airbus, а потім ще 18 вертольотів. З них, 21 гелікоптер – моделі Н225 – гвинтокрили, які мають вантажопідйомність понад 10 тонн.

Аваков зазначив, що в бюджеті МВС була закладена сума в мільярд гривень на оновлення вертолітного парку, але французька сторона надала вигідні фінансові умови, серед яких - кредит по міжурядовій угоді під 1% річних.

Майже половина "гелікоптерів Авакова" будуть закуплені вживаними.

Економічна правда