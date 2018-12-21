Україна отримала перший транш за новою угодою з МВФ

Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ ухвалила 18 грудня 2018 року.

Про це повідомив НБУ.

Надходження від Фонду становлять 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд доларів).

Завдяки траншу міжнародні резерви України зросли до п’ятирічного максимуму - до 20,1 млрд доларів.

Нова програма SBA передбачає надання Україні фінансування на загальну суму 2,8 млрд спеціальних прав запозичень (близько 3,9 млрд доларів) упродовж 14 місяців. Вона зосередиться, зокрема, на продовженні фіскальної консолідації та зниженні рівня інфляції зі збереженням гнучкого обмінного курсу, а також зміцненні фінансового сектора і низці структурних реформ у сфері податкового адміністрування, приватизації та державного управління.

Як і очікувалося, продовження співпраці з Фондом також відкрило Україні доступ до пов’язаного фінансування. 18 грудня Рада виконавчих директорів Світового банку також ухвалила рішення про надання Україні гарантії на підтримку державної політики у розмірі 750 млн доларів, що зі свого боку допоможе уряду залучити капітал на міжнародних ринках у 2019 році.

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