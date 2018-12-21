Вкладникам закритого "ВТБ-банку" почали повертати гроші

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 21 грудня почав відшкодування коштів вкладникам визнаної неплатоспроможною і ліквідованої української "дочки" російського "ВТБ-Банку".

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО.

Для отримання своїх коштів вкладникам необхідно звернутися в будь-який із зазначених на сайті ФГВ банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу.

Раніше в Нацбанку запевняли, що 97% вкладників ВТБ Банку (59,1 тис. осіб) отримають вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму в 200 тис. гривень. Більш об'ємні вклади відшкодують в межах зазначеної суми.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

19 грудня Національний банк України вирішив ліквідувати "ВТБ Банк".

Раніше стало відомо, що на покупку "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.

У НБУ сподіваються, що "Сбербанк" і "Промінвест" не спіткає доля "ВТБ".

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Економічна правда