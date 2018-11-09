"Грошей нема, але ви тримайтесь": що відбувається з російським ВТБ банком

Українська "дочка" російського ВТБ банку найближчим часом може попрощатися з Україною. (рос)

Банк ВТБ на пороге краха. В финучреждении остановились платежи, клиенты не могут забрать свои средства.

По информации ЭП, глава правления банка Константин Вайсман 7 ноября улетел в Москву "просить поддержки" у материнской структуры, однако нет уверенности, что банк эту поддержку получит, несмотря на полную финансовую состоятельность материнской структуры.

При этом НБУ не спешит признавать банк проблемным. Что происходит с банком, объясняет ЭП.

Тяжелое наследие

Наследник советского Внешторгбанка — ВТБ — крупнейшая финансовая группа РФ, которая контролируется правительством РФ.

Подразделения ВТБ широко представлены по всему миру, а сама группа входила в 500 крупнейших компаний мира по версии Financial Times (FT Global 500).

В Украине свою экспансию группа начала в 2005 году. В 2006 году ВТБ приобрел банк "Мрия" у Петра Порошенко, который на тот момент входил в группу крупных.

Еще четыре года назад российский ВТБ банк был одним из сильнейших игроков украинского рынка с крупными промышленными клиентами, а активы банка превышали 30 млрд грн.

Сегодня активы банка уже в 4 раза меньше, а за последние годы он показал десятки миллиардов гривень убытков.

В банке не скрывали, что собираются покидать рынок Украины и планомерно сворачивали деятельность, уменьшая баланс.

Начало конца

Перед банкротством банки Украины обычно выводят активы и увеличивают обязательства перед физлицами, пытаясь собрать максмальное количество вкладов у населения.

У ВТБ было всё иначе: у банка был достаточно хороший баланс, но были заметные проблемы с ликвидностью.

По данным ЭП в кассе банка находилось всего 21 млн грн, и 197 млн на корреспондентском счете, что очень мало даже для куда более маленьких финучреждений. Высоколиквидные активы у банка отсутствовали.

"На 1 октября 2018 средства клиентов в пассивах составляли примерно 3,6 млрд грн, а межбанк от материнской структуры — примерно 2,1 млрд грн.

Поэтому показатели его текущей и краткосрочной ликвидности хромали, но все понимали, что те 2,1 млрд грн межбанка (межбанковский кредит — ЭП) от "мамы", которые остались у банка в пассивах, это по своей сути уже "почти капитал", то есть для 3,6-4 млрд грн обязательств имевшейся у банка ликвидности было достаточно.

Говоря простым языком, баланс банка на 1 октября выглядел примерно так: активы (кредиты и имущество) примерно 6 млрд грн, обязательства перед клиентами — 4 млрд грн", — объясняет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

Некоторые банкиры отмечают, что денег банку не хватало еще месяц назад.

"Они уже давно задерживали платежи. Просто рассказывали про технические проблемы и выдумывали другие причины, — говорит казначей украинского банка на условиях анонимности.

Уже в начале ноября банк ограничил снятие средств клиентов и ввел существенные комиссии. Информация об этом быстро стала достоянием общественности: клиенты начали жаловаться на то, что банк не возвращает деньги.

Ухудшение ситуации прокомментировали в НБУ.

"Мы наблюдаем некоторое снижение объема ликвидности в АО "ВТБ Банк", которое происходило в процессе свертывания деятельности банка уже длительное время и было усугублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 о блокировании активов финансового учреждения (речь о решении по иску компаний связанным с олигархом Игорем Коломойским — ЭП)

Это решение суда фактически лишило "ВТБ Банк" возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов", — говорилось в сообщении НБУ.

В самом банке также назвали эту причину ключевой. А у банкиров, опрошенных ЭП, этот тезис вызвал сомнения.

"Банки — не супермаркет, чтобы рассчитывать исключительно на продажу активов при расчете с клиентами", — говорит зампред одного из украинских банков.

В то же время банкиры сходятся во мнении, что решение суда проблемы усугубило, но вряд ли стало ключевым.

Ближе к 8 ноября, уже после того как украинская "дочка" российского ВТБ банка ввела ограничения на снятие наличных, стало понятно, что пациент "скорее мертв, чем жив".

По данным ЭП, в кассе на этот момент было 6 млн грн, а коррсчет упал до 80 млн грн. Клиентские платежи не проходили.

Есть ли деньги в кассах отделений для снятия с текущего счета, по телефону сотрудник колл-центра банка ответить не смог. Сотрудник сообщил, что кассы работают в режиме "приема-выдачи, а информации о пополнении нет". В самих отделениях на звонки автора так и не ответили.

Ждут чуда

Сейчас средства из банка нельзя получить даже в рамках ограничений, Фактически банк не выполняет обязательства перед клиентами, что является "путевкой" в Фонд гарантирования вкладов.

Но пикантности данной ситуации придает тот факт, что банк, по данным ЭП, даже не признан проблемным. Почему банк не признан проблемным? НБУ на этот вопрос ответил так:

"Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации, и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

В случае принятия соответствующих мер Национальный банк проинформирует об этом отдельно на странице официального".

Статус проблемности обычно должен вводится для усиленного мониторинга за банком. Он предполагает то, что на банк зачастую накладываются ограничения на вывод активов и за банком совместно следят кураторы из НБУ и Фонда гарантирования.

В нынешней же ситуации Фонд гарнатирования не видит, что сегодня происходит с банком, хотя финучреждение на пороге банкротства.

В данном случае остается надеется, что группа ВТБ захочет сохранить свою репутацию и не станет перебрасывать свои обязательства на Фонд гарантирования вкладов и выводить активы "под чистую".

В то же время, если в банк зайдет Фонд гарантирования, россияне могут понести существенные убытки. Однако решения о вводе временной администрации в банк НБУ пока не принял.

"Чисто теоретически, отдав свою дочку в Украине "на съедение" Фонду гарантирования, ВТБ, по данным на 1 октября 2018, теряет 2 млрд грн, забывает о все еще висящем в пассивах ВТБ (Украина) межбанке и, конечно же, несет репутационные риски, — считает Шапран.

При этом аналитик считает, что вопрос с ликвидностью ВТБ банка можно еще разрешить.

По данным ЭП, глава правления банка Константин Вайсман улетел в Москву просить "живых" денег. В то же время, учитывая, что до этого момента банк от материнской структуры их не получил, есть сомнения, что он эту поддержку получит.

На вопрос ЭП о готовности банка поддержать дочернюю структуру в Украине, в АО "ВТБ" не ответили.

Часть опрошенных ЭП банкиров уже не верит в то, что украинская "дочка" восстановится. Отток средств клиентов будет только усиливаться, а без новых существенных вливаний ликвидности банку прсто не выжить.