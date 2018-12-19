"Дочка" російського "ВТБ банку" буде ліквідована
Середа, 19 грудня 2018, 11:00
Національний банк України вирішив ліквідувати визнаний напередодні неплатоспроможним "ВТБ Банк".
Про це ЕП повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів.
Відповідне рішення Фонд ухвалив у вівторок, 18 грудня.
Раніше стало відомо, що на покупку "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.
Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.
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Економічна правда
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