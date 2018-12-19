"Дочка" російського "ВТБ банку" буде ліквідована

Що цей бюджет означає для українців: переможці та "лузери" 2019 року Як бюджет на наступний рік вплине на життя окремих категорій українців — від медиків до водіїв.

Око за ОККО. Як нелегали захоплюють ринок нафтопродуктів Чому українці переплачують 8 гривень за літр бензину і як за ці гроші воюють трейдери. (рос)