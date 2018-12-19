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"Дочка" російського "ВТБ банку" буде ліквідована

Середа, 19 грудня 2018, 11:00
 

Національний банк України вирішив ліквідувати визнаний напередодні неплатоспроможним "ВТБ Банк".

Про це ЕП повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів.

Відповідне рішення Фонд ухвалив у вівторок, 18 грудня.

Раніше стало відомо, що на покупку "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

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Економічна правда

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ВТБ Фонд гарантування вкладів

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