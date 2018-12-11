Банк Тігіпка залишився єдиним претендентом на купівлю ВТБ банку

На покупку визнаного неплатоспроможним "ВТБ банку" претендує "ТАСкомбанк" Сергія Тігіпка.

Про це стало відомо від джерел Економічної правди на банківському ринку.

За даними ЕП, заявки на конкурс з відбору кваліфікованих інвесторів подали "ТАСкомбанк" і "Альфа-банк". "Альфа-банк" не вніс гарантійний внесок, і єдиним претендентом залишився банк Тігіпко.

На балансі "ВТБ-банку" залишилося близько 600 об'єктів нерухомості, і цих активів вистачить на покриття більшої частини вимог кредиторів.

Раніше 11 грудня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що кілька попередньо кваліфікованих осіб, включених до відповідного переліку Національного банку України, виявили свою зацікавленість у виведенні з ринку неплатоспроможного АТ "ВТБ банк" в один зі способів, передбачений пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

За результатами такого конкурсу приймаючому або перехідному банку можуть бути передані активи та зобов’язання неплатоспроможного банку або ж неплатоспроможний банк може бути проданий інвестору в цілому. На сьогодні прийом документів від попередньо зацікавлених осіб завершено, починається етап розгляду конкурсних пропозицій.

Проведення такого конкурсу передбачається у випадку, якщо не вдалось знайти приймаючий банк або інвестора, і найменш витратним способом виведення банку з ринку визначено ліквідацію з виплатою Фондом гарантованого відшкодування вкладникам.

10 грудня Фонд повідомив, що відмовився від проведення конкурсу серед банків, переможцю якого могли бути передані лише гарантовані вклади.

Національний банк 27 листопада визнав ВТБ Банк неплатоспроможним, вранці 28-го в головний офіс банку увійшла тимчасова адміністрація Фонду гарантування.

Читайте також: "Грошей нема, але ви тримайтесь": що відбувається з російським ВТБ банком

Економічна правда