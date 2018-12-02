Новини вихідних: про продаж Приватбанку, експрес Київ-Бориспіль та запаси газу

Про що всі говорили на вихідних?

Про експрес Київ-Бориспіль. Про Швидкісний експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" зламався наступного дня після його запуску.

Про ліквідацію банків. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації трьох банків на один рік.

Про "Північний потік-2". У проекті доповіді про відносини з РФ Європарламент закликає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про запаси газу. В підземних сховищах газу України станом на кінець листопаду було близько 16,3 млрд кубометрів природного газу.

Про українців у Польщі. Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович повідомив про те, що на польську економіку працюють два мільйона українців.

Про торгову війну США та Китаю. Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися не вводити нових взаємних торгових мит після 1 січня 2019 року.

Про продаж Приватбанку. Продати Приватбанк повністю приватному інвестору буде дуже важко.