Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації трьох банків на один рік.

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Так, термін ліквідації банку "Національні інвестиції" продовжено до 2 грудня 2019 року, банку "Золоті ворота" до 4 грудня та банку "Велес" до 10 грудня.

Також було продовжено повноваження ліквідаторів вказаних банків.

Як повідомлялося, банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів гривень.

Економічна правда