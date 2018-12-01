Фонд гарантування продовжив ліквідацію трьох банків
Субота, 1 грудня 2018, 16:27
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації трьох банків на один рік.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Так, термін ліквідації банку "Національні інвестиції" продовжено до 2 грудня 2019 року, банку "Золоті ворота" до 4 грудня та банку "Велес" до 10 грудня.
Також було продовжено повноваження ліквідаторів вказаних банків.
Як повідомлялося, банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів гривень.
Економічна правда
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