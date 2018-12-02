США та Китай призупинили торговельну війну

Президент США Дональд Трамп і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися не вводити нових взаємних торгових мит після 1 січня 2019 року.

Про це пише Meduza.

У Білому домі заявили, що США призупинять на 90 днів рішення підвищити мита з 10 до 25%, а Китай у відповідь закупить "значний обсяг" американської сільськогосподарської, енергетичної та промислової продукції.

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін домовилися про це на саміті G20 в Аргентині на зустрічі, що тривала понад дві години.

Поки діятиме мораторій, країни продовжать переговори, але, якщо Китай і США за цей час не досягнуть угоди, то китайський експорт обкладуть підвищеними податками.

США і Китай в останні місяці знаходяться в стані економічного конфлікту. Президент США з липня підписав кілька указів про введення мит на імпорт китайських товарів - в цілому на 250 млрд доларів. Китай у відповідь ввів мита на 110 млрд доларів.