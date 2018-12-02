На польську економіку працюють два мільйони українців

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович повідомив про те, що на польську економіку працюють два мільйона українців, ще 40 тисяч студентів з України навчаються у польських навчальних закладах.

Про це він повідомив на засіданні українсько-польського форуму партнерства в Києві в суботу, 1 грудня, передає "Дзеркало тижня".

"За різними оцінками, в Польщі знаходяться вже майже 2 млн українців, які працюють у нас в ключових сферах економіки: будівництві, сільському господарстві, послугах. Ми цінуємо їх зусилля і внесок в розвиток нашої держави", - сказав Чапутович.

Польський міністр додав, що в 2017 році польські консули видали українським громадянам 1,2 млн віз.

Нагадаємо, в Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

Раніше повідомлялося, що переважна більшість українських трудових мігрантів (73%) не мають наміру залишатися жити в Польщі.

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