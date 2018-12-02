Всі розділи
Укр / Рус

Через похолодання у сховищах поменшало газу

Неділя, 2 грудня 2018, 10:00

В підземних сховищах газу України станом на кінець листопаду було близько 16,3 млрд кубометрів природного газу.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз-України".

"Через похолодання обсяги газу за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що на кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд кубометрів газу.

"Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду", - підсумували у "Нафтогазі".

Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз газ ПСГ

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Нафтогаз" vs "Газпром": опубліковано рішення Стокгольмського арбітражу 29 листопада 2018, 13:03
Рахункова палата наполягає, що має повноваження проводити аудит у "Нафтогазі" 28 листопада 2018, 19:03
"Нафтогаз" пояснив "саботаж" аудиту відсутністю повноважень у Рахункової палати 28 листопада 2018, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті