Через похолодання у сховищах поменшало газу

В підземних сховищах газу України станом на кінець листопаду було близько 16,3 млрд кубометрів природного газу.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз-України".

"Через похолодання обсяги газу за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що на кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд кубометрів газу.

"Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду", - підсумували у "Нафтогазі".

Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.

Економічна правда