Через похолодання у сховищах поменшало газу
В підземних сховищах газу України станом на кінець листопаду було близько 16,3 млрд кубометрів природного газу.
Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз-України".
"Через похолодання обсяги газу за останній тиждень зменшились на 471 млн куб. м", - йдеться у повідомленні.
У компанії нагадали, що на кінець попереднього опалювального сезону в сховищах було 7,4 млрд кубометрів газу.
"Таким чином, газу в ПСГ достатньо для сталого проходження опалювального періоду", - підсумували у "Нафтогазі".
Як повідомлялося, уряд оголосив про плани досягти видобутку газу до 2020 року на рівні 27 млрд куб. м, з яких на державне "Укргазвидобування" припадатиме 20 млрд куб. м.
Економічна правда
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