Новини дня: про Tesla для українців, тисячну "євробляху" та успішний стартап

Про що всі говорять сьогодні?

Про Tesla. Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.

Про тисячу "євроблях". Оформлений на Чернівецькій митниці Nissan Qashqai+2 став тисячним автомобілем на "єврономерах", оформленим за новими правилами.

Про додаток, що фарбує волосся. Компанія Snap, що володіє месенджером Snapchat, купила стартап 20-річного українця Teleport за 8 мільйонів доларів.

Про всесвітню корупцію. Щорічні втрати світової економіки від корупції становлять 2,6 трильйона доларів, щорічний обсяг хабарів у світовому масштабі становить 1 трильйон доларів.

Про велике шахрайство. Колишнього голову правління банку-банкрута "Петрокоммерц" підозрюють у зловживаннях, які завдали фінустанові 8 мільйонів гривень збитків.

Про підвищення тарифів на тепло. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

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Чи варто дотувати українські шахти. Досвід Євросоюзу

Що робити з державними копальнями — продовжувати фінансувати за кошти платників податків чи закрити? Країні допоможе досвід Євросоюзу.

Без хабарів і "договірняків": 5 електронних держпослуг, які перемогли корупцію

Електронні послуги дозволяють виключити з відносин з державою корупційний фактор. ЕП на п'яти прикладах пояснює, як це відбувається в Україні.