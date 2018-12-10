Стала можливою доставка Tesla Model 3 в Україну
Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.
Про це повідомив засновник Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид.
Вартість Model 3 - 58,8 тисяч євро, але українцям вона обійдеться у 48595 євро.
"Завдяки відсутності ПДВ в Україні, ми зекономимо 10204 євро", - підкреслив Шимоне-Давид.
Раніше українцям доводилося замовляти електромобілі, вказуючи сусідню Польшу чи користуючись послугами посередників.
Як повідомлялося, у листопаді українці придбали 34 Tesla Model S.
Всього з початку року в Україні свою першу реєстрацію пройшли 4812 електромобілів різних виробників, що майже в 2 рази більше ніж за аналогічний період 2017 року. Частка імпортованого секонд-хенду в цьому сегменті авторинку склала 84%.
Нагадаємо, раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
Економічна правда
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