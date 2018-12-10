Офіційно: тарифи на опалення для населення зростуть з 1 січня

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

Про це повідомила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook.

Тарифи інших 8 ліцензіатів будуть розглянуті 11 грудня.

"Тарифи розглядалися за зверненням ліцензіата, після проведення відкритих обговорень на місцях за участю органів місцевої влади і суспільства", - повідомила Кривенко.

Глава комісії запевнила, що середній відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу - 23,5%. Нові тарифи мають набути чинності з 1 січня.

"У той же час для споживачів бюджетної сфери нам вдалося знизити тарифи до 22%", - зазначила Кривенко.

Згідно з інфографікою, в середньому тариф для населення зросте на 12%-24%. А для КП "Коменергосервіс" з Дніпропетровської області тариф знизиться на 2%.

Голова НКРЕКП також зазначила, що вартість електричної енергії для населення залишиться незмінною.

Зазначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман запевняв, що через підвищення ціни на газ на 23% тарифи на тепло можуть зрости не більш, ніж на 16%.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Газ подорожчає, транш буде. Як уряд прийшов до ціни 8 550

Економічна правда