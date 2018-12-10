Екс–керівника банку–банкрута підозрюють у шахрайстві на 8 мільйонів

Колишнього голову правління ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна" підозрюють у зловживаннях, які завдали фінустанові 8 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

За погодження прокуратури міста Києва повідомлено про підозру колишньому голові правління "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна".

Так, працівниками слідчого управління ГУ НП у м. Києві в рамках досудового розслідування встановлено, що посадовець банку з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах сторонніх підприємств одноосібно, без обов’язкової згоди членів наглядової ради та ігноруючи заборону умов кредитування, прийняв рішення про видачу компанії "Донецьксталь" багатомільйонного кредиту.

Таке зловживання повноваженнями завдало банківській установі збитків на суму 8 млн гривень.

Екс-посадовцю банку інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від ста п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Як повідомляв Фонд гарантування вкладів, з "Банк Петрокоммерц-Україна" перед банкрутством були виведені ліквідні активи на суму понад 708,43 млн гривень.

Нагадаємо, 18 березня 2016 року Нацбанк відніс "Банк Петрокоммерц-Україна" до категоріїнеплатоспроможних.

Економічна правда