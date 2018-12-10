ДФС повідомила про оформлення тисячної "євробляхи"

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Оформлений на Чернівецькій митниці Nissan Qashqai+2 став тисячним автомобілем на "єврономерах", оформленим за новими правилами.

Про це повідомляється на сайті ДФС.

Митна вартість автомобіля 2011 року випуску становила понад 194,6 тис. гривень. Його власник сплатив до держбюджету майже 87,9 тис. гривень, у тому числі 8,5 тис. гривень через недотримання строків та умов митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

За даними ДФС, загалом з 26 листопада по 10 грудня 2018 року, тобто з моменту першого оформлення транспортного засобу на іноземній реєстрації за новими правилами, до бюджету перераховано 65,8 млн гривень, економія громадян склала 38,6 млн грн.

Митне оформлення автомобілів, які були ввезені в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту, здійснено 19 митницями. Найбільшу кількість автомобілів оформлено Чернівецькою митницею (438 одиниць) та Волинською митницею (260 одиниць).

При митному оформленні 824 транспортних засобів, щодо яких порушені строки та умови митних режимів тимчасового ввезення або транзиту, було сплачено 7 млн гривень.

У той же час, глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що практично на всіх митницях через саботаж ДФС блокується митне оформлення транспортних засобів.

Раніше у Раді заявили, що в Україні провалена роз'яснювальна робота щодо правил розмитнення авто на єврономерах і цей процес йде повільно.

Тим часом у державній фіскальній службі склали список найпоширеніших запитань щодо процесу розмитнення автомобілів та дали відповіді на них.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності два закони, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах.

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Економічна правда