Snapchat придбав український стартап за 8 мільйонів доларів — ЗМІ

Компанія Snap, що володіє месенджером Snapchat, купила стартап 20-річного українця Teleport за 8 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Liga.net.

Зазначається, що Snap купила команду з 5-ти провідних фахівців і права на всі технології стартапу Teleport Future Technologies.

Угода була підписана в лютому 2018 року і в листопаді повністю виконана. Сума угоди становила близько 8 млн доларів, повідомило надійне на ринку джерело.

Teleport прославився однойменний додатком, який фарбує волосся на фотографіях в різні кольори.

Проект створив тоді ще 19-річний одесит Владислав Уразов. Він разом зі своїм партнером Богданом Матвєєвим зібрав команду з 30 осіб з різних країн, включаючи Україну, Францію, Англію та РФ. Стартап залучив 1 млн доларів інвестицій і розвивав внутрішню технологію визначення об'єктів на фото і відео.

Teleport поставив рекорд в українському, російському та білоруському App Store, набравши понад 1 мільйон завантажень за першу добу після релізу. Він понад тиждень займав перше місце в магазинах додатків.

Згідно з даними соцмережі Linkedin, в команду Snap перейшов співзасновник і Chief Scientist стартапу - Сергій Дем'янов. Він прийшов в Teleport з компанії IBM і переїхав з Лондона до Москви. Після операції Дем'янов зайняв посаду Machine Learning Team Lead в головному офісі Snapchat в Лос-Анджелесі.

Одним із співзасновників стартапу був також 19-річний Роберт Біров - син європейського політика Андрія Бірова, який раніше очолював Адміністрацію Президента Естонії.

"Можу підтвердити, що кращі з наших розробників дійсно переїхали в Лос-Анджелес/Лондон і тепер працюють там в Snap, застосовуючи в тому числі технології Teleport. Я взагалі бачу 3 крутих міжнародних компанії, які абсолютно вірно роблять зараз ставку на ML фахівців з пост-радянського простору - це Samsung, PicsArt і, звичайно, Snap. Думаю, у цих компаній велике майбутнє в сфері AI (штучного інтелекту - ред). З приводу планів: найближчим часом ми з партнерами плануємо запустити свій фонд, який інвестуватиме в AI-стартапи", - сказав Уразов.

В результаті угоди одесит став доларовим мільйонером в 20 років.