OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про податки на посилки, "жорсткі санкції" та зарплати в IT

Про податки на посилки. Ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, буде обкладатися податком на додану вартість.

Про бізнес Авакова. НАЗК надало інформацію про управителя італійським бізнесом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, одночасно не згадавши про управителів кіпрським бізнесом.

Про найжорсткіші в історії санкції США проти Ірану. США ввели в дію черговий пакет санкцій проти Ірану, який зачіпає ключові сфери економіки республіки.

Про зарплати в IT. Рекрутингове агентство Indigo оприлюднило результати дослідження щодо зарплат топ-менеджерів в українському IT.

Про інфляцію. Темпи зростання реальної заробітної плати випереджають темпи підвищення продуктивності праці, що призводить до збереження фундаментального тиску на інфляцію.

Про Косюка. Підприємство "агробарона" Юрія Косюка 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.

Про мораторій на землю. В судовому реєстрі з'явилася справа, в якій українець вперше відстояв своє право на обмін землею, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини.

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5 мільярдів на сільську медицину. Хто виграє від передвиборної реформи Порошенка

На закон про сільську медицину, який ініціював президент, з держбюджету піде 5 мільярдів. Куди підуть ці кошти, в яких селах з'являться нові медпункти, і чому уже зараз є сумніви, що вони не будуть розкрадені.