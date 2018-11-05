В Нацбанку назвали ключові ризики для зростання цін

Темпи зростання реальної заробітної плати випереджають темпи підвищення продуктивності праці, що призводить до збереження фундаментального тиску на інфляцію.

Про це йдеться у Підсумках дискусії членів комітету з монетарної політики щодо рівня облікової ставки.

Як відомо, 25 жовтня Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18%.

П’ятеро з десяти членів КМП поділяли думку щодо доцільності підвищення облікової ставки на 50 б.п. до 18,5%.

Аргументуючи свою позицію, вони зазначили, що проведення жорсткішої монетарної політики необхідне для нівелювання впливу на динаміку інфляції в середньостроковій перспективі таких факторів, як погіршення інфляційних очікувань, розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, менш сприятливі глобальні фінансові умови та цінова кон’юнктура.

Окремі члени КМП акцентували увагу на тому, що темпи зростання реальної заробітної плати останнім часом випереджають темпи підвищення продуктивності праці.

Збільшення доходів населення внаслідок підвищення заробітних плат, пенсійних виплат, а також грошових переказів з-за кордону стимулює пожвавлення приватного споживання, що призведе до збереження фундаментального тиску на інфляцію.

Для нівелювання впливу цього чинника на ціни необхідно надати додатковий імпульс для переорієнтації споживання на заощадження.

Також члени КМП, як і під час попередніх засідань, наголошували на поточних складних фінансових умовах для країн, що розвиваються, та зростанні світових цін на енергоносії, а також ризиках подальшого погіршення зовнішнього середовища.

Зокрема, акцент робився на ризиках стрімкішого охолодження світової економіки, у тому числі економік країн – основних торговельних партнерів України, падінні світових цін на сировинні товари українського експорту, можливому подальшому подорожчанні енергоносіїв на світових ринках, ризиках продовження відпливу капіталу з країн, що розвиваються, зокрема і України, внаслідок швидкого переходу центральними банками провідних країн до жорсткішої монетарної політики.

Економічна правда