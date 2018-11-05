У Мінфіні пояснили, як будуть оподатковувати посилки з-за кордону

Ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, буде обкладатися податком на додану вартість.

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Мінфін пропонує визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

"При цьому ввезення на митну територію України товарів для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом", - йдеться у документі.

Зазначається, що для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

З 1 липня 2019 року ця сума зменшиться до 100 євро в еквіваленті.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року Верховна Рада обмежила безмитне ввезення товарів в Україну до трьох посилок на місяць вартістю 150 євро кожна.

Пізніше стало відомо, обмеження наберуть чинності тільки з 1 січня 2019 року.

Як повідомлялося раніше, в "Укрпошті" заявили, що обмеження на посилки загрожує колапсом з доставками.

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Економічна правда