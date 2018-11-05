Українці відстояли право продавати землю, посилаючись на рішення ЄСПЛ

В судовому реєстрі з'явилася справа, в якій українець вперше відстояв своє право на обмін землею, посилаючись на рішення Європейського суду з прав людини.

Про це повідомляє Опендатабот, платформа для роботи з відкритими даними.

Прокурор звернувся з вимогою визнати обмін землі недійсним у зв'язку з мораторієм, але йому в цьому відмовили.

"При вирішенні справи суд послався на висновки Європейського суду з прав людини у справі "Зеленчук і Цицюра проти України", ст.14 Конституції, і норми цивільного та земельного законодавства України, що регулюють виниклі у справі правовідносини", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, 22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Рішення прийнято в рамках так званої справи "Зеленчук та Цицюра проти України". Суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників.

Відповідно до Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як сплине тримісячний строк від дати винесення рішення.

Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року за продовження мораторію на продаж землі с/г призначення проголосувало 236 депутатів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року.

Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.

Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що уряд досі працює над проектом закону "Про обіг земель сільськогосподарського призначення".

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Економічна правда