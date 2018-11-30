Новини дня: про Kyiv Boryspil Express, розстрочки Насірова та "цукрову кризу"

Про Kyiv Boryspil Express, розстрочки Насірова та "цукрову кризу".

Про розстрочки Насірова. Державна фіскальна служба за часів Романа Насірова видала податкових розстрочок 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень.

Про запуск Kyiv Boryspil Express. У п’ятницю відбувся запуск рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом "Бориспіль".

Про справу "Укртатнафти". Високий суд Лондона планує в 2020 році знову розглянути позов ПАТ "Татнєфть" до бізнесменів Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка в рамках справи "Укртатнафти".

Про півмільярда євро від ЄК. Європейська комісія ухвалила позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро.

Про допит Продана. 30 листопада детективи Національного антикорупційного бюро провели допит колишнього в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про "цукрову кризу". На даний момент цукор та інші вантажі, які надходять до Узбекистану, не розвантажуються та не розмитнюються через заборону приймати вантажі з України.

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