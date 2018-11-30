Насіров роздав податкових розстрочок на 18 мільярдів. Найбільше – Ахметову

Державна фіскальна служба за часів Романа Насірова видала податкових розстрочок 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень.

Про це йдеться у статті "Економічної правди".

Як зазначається, у період правління Насірова — з травня 2015 року по березень 2017 року податкова видала розстрочки 70 компаніям на суму понад 18 млрд гривень.

"Більше половини цієї суми отримали підприємства, пов'язані з найбагатшою людиною часів незалежності Рінатом Ахметовим", - йдеться у матеріалі.

У 2015 році сума наданих податкових розстрочок перевищила 6 млрд гривень. Найбільше - 3 млрд гривень - дісталося групі ДТЕК Ахметова.

"Ще 2,8 млрд гривень розстрочок отримали переважно державні "Укргазвидобування", НАЕК "Енергоатом", "Укроборонпром", "Криворізька теплоцентраль", "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" та ДП "Укрспирт", - пишуть автори.

Також серед отримувачів розстрочок значаться компанії таких відомих в Україні бізнесменів як Ігор Коломойський, Дмитро Фірташ, Костянтин Григоришин, Ігор та Григорій Суркіси.

Зазначається, що схожа історія була і в 2016 році – ДФС активно штампувала розстрочки представникам великого українського бізнесу.

"За перші два місяці 2017 року Насіров встиг підписати розстрочки лише кільком компаніям. Лише після затримання Насірова детективами НАБУ роздавання розстрочок олігархам та політикам припинилося", - йдеться у матеріалі.

Податкова розстрочка надається на короткий термін за особистим підписом глави фіскальної служби тим платникам податків, у яких виникли економічні труднощі і загроза потрапити в боргову яму перед державою.

Претенденти на розстрочку повинні мати задовільний фінансовий стан, щоб сплатити розстрочку та відсотки за користування нею, а також мати достатньо майна для податкової застави. "Хоча, як показують кейси НАБУ, вимоги були умовностями, на які Насіров не звертав уваги", - зазначає автор.

Детальніше читайте у матеріалі Рішуча деолігархізація: як Податкова рятувала мільярдерів

Економічна правда