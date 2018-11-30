Суд Лондона розгляне позов "Татнєфті" до Коломойського і Боголюбова в 2020 році

Високий суд Лондона планує в 2020 році знову розглянути позов ПАТ "Татнєфть" до бізнесменів Геннадія Боголюбова, Ігоря Коломойського, Олександра Ярославського і Павла Овчаренка в рамках справи "Укртатнафти".

Про це йдеться в звітності компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"На підставі рішення апеляційного суду позов ПАТ "Татнєфть" буде розглянуто по суті Високим судом Лондона восени 2020 року", - наголошується в матеріалах.

У звіті також говориться, що за клопотанням "Татнєфті" в частині примусового виконання в США, Росії та Англії рішення міжнародного арбітражу, який в 2014 році зобов'язав Україну виплатити компанії компенсацію в розмірі 112 млн доларів і відсотки, в США 28 листопада планується розгляд апеляції України щодо оскарження юрисдикції суду.

У Лондоні, де клопотання "Татнєфті" було задоволено в 2017 році, в травні 2019 року також буде розглянута апеляційна скарга України, яка оспорює юрисдикцію судів Англії з розгляду клопотання "Татнєфті".

Як відомо, раніше 18,296% акцій Кременчуцького НПЗ належало структурам, близьким до ПАТ "Татнєфть", ще 28,7788% - міністерству майна Татарстану. Потім на підприємстві з'явилися нові акціонери, близькі до української групи "Приват" і бізнесмена Олександра Ярославського.

В результаті судових розглядів частка татарстанських акціонерів була практично обнулена, а на підприємстві з'явився новий великий акціонер, пов'язаний з групою "Приват" - ТОВ "Корсан". Боголюбов і Коломойський - давні ділові партнери та співзасновники неоформленої офіційно групи "Приват".

У жовтні 2007 року було заявлено про силове захоплення НПЗ. У зв'язку з цим російська Татнєфть припинила поставки нафти на НПЗ.

Татнєфть пред'явила позов Україні в травні 2008 року на підставі російсько-української угоди про захист інвестицій, укладеної в 1998 році.

Російська компанія виграла справу - міжнародний арбітраж в липні 2014 року зобов'язав Україну виплатити Татнєфті компенсацію в розмірі 112 млн доларів плюс відсотки.

Нагадаємо, Високий суд Лондона розглядає три справи проти Коломойського і Боголюбова.