Єврокомісія виділила Україні 500 мільйонів євро допомоги

Президент Петро Порошенко повідомив, що Європейська комісія ухвалила позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президента в Facebook.

"Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро", - заявив президент.

"Дуже важливий сигнал незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів з боку російського агресора", - додав він.

Разом з новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 млрд євро. Це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.

Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Верховна Рада України ратифікувала меморандум 8 листопада 2018 року.

Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.

Економічна правда