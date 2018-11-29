Новини дня: про заблоковані кораблі, оптимізм Меркель та розклад Kyiv Boryspil Express

Про що всі говорять сьогодні?

Про заблоковані кораблі. У районі Керченської протоки з 25 по 27 листопада виявили надзвичайно велике скупчення кораблів, які не можуть зайти у порти Бердянська та Маріуполя через блокування Росією проходу.

Про оптимізм Меркель. Канцлер ФРН Ангела Меркель стверджує, що газопровід "Північний потік-2" не скасовує роль України як транзитної країни для постачань газу.

Про блокування великої приватизації. Суд переніс на 11 грудня засідання, яке могло розблокувати затвердження Кабміном інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації.

Про газову суперечку. НАК "Нафтогаз України" опублікував оригінали рішень Стокгольмського арбітражу з російським "Газпромом" за контрактами на постачання та транзит газу.

Про розклад Kyiv Boryspil Express. Акціонерне товариство "Укрзалізниця" оприлюднило розклад руху рейкового автобуса, який курсуватиме між київським залізничним вокзалом та аеропортом Бориспіль.

Про збільшення зарплати. Реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 14,2%.

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Ринок землі уже запустили. Портрет української моделі

Поки уряд та парламентарі роками розробляють дизайн неповторного українського ринку земель, цей ринок уже діє. Описати його портрет дають змогу офіційні дані.

Касові апарати у смартфонах: хто буде переводити бізнес на нові рейки

ЕП пояснює, чому потрібно реформувати сферу касових апаратів, як у податковій з'явилась система е-Receipt та яке відношення до неї має фірма M.E.Doc, через програмне забезпечення якої у 2017 році була здійснена кібератака на Україну.