Реальна зарплата в Україні зросла на 15% - Держстат

Реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 14,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

Згідно з повідомленням, зростання реальної зарплати у жовтні у порівнянні вереснем становило 0,2%.

"Середня номінальна зарплата штатного працівника у жовтні 2018 року становила 9,218 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3,723 тисяч гривень)", - йдеться у повідомленні.

"Темп росту середньої номінальної зарплати порівняно із вереснем становив 1,9%, а порівняно із жовтнем 2017 року – 24,9%", - зазначають у відомстві.

Найбільша середня зарплата по регіонах виглядає наступним чином: Київ – 13,85 тисяч гривень, Донецька область – 9,998 тисяч гривень, Дніпропетровська область – 9,4 тисяч гривень.

💰 Середня заробітна плата в Україні у жовтні 2018 становила 9218 грн, що у 2,5 раза вище рівня "мінімалки" і на 24,9% більше, ніж в жовтні 2017.

🇺🇦Найбільша середня заробітна плата по регіонах:

Київ - 13850 грн,

Донецька обл. - 9998 грн,

Дніпропетровська обл. - 9404 грн. pic.twitter.com/mIq89WnccD — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 29 ноября 2018 г.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат.

Економічна правда