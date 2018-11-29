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Реальна зарплата в Україні зросла на 15% - Держстат

Четвер, 29 листопада 2018, 12:10

Реальна заробітна плата у жовтні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 14,2%.

Про це свідчать дані Держстату.

Згідно з повідомленням, зростання реальної зарплати у жовтні у порівнянні вереснем становило 0,2%.

"Середня номінальна зарплата штатного працівника у жовтні 2018 року становила 9,218 тисяч гривень, що у 2,5 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3,723 тисяч гривень)", - йдеться у повідомленні.

"Темп росту середньої номінальної зарплати порівняно із вереснем становив 1,9%, а порівняно із жовтнем 2017 року – 24,9%", - зазначають у відомстві.

Найбільша середня зарплата по регіонах виглядає наступним чином: Київ – 13,85 тисяч гривень, Донецька область – 9,998 тисяч гривень, Дніпропетровська область – 9,4 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що уряд хоче збирати більше податків з високих зарплат.

Економічна правда

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зарплата Держстат

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