Меркель: "Північний потік-2" не скасовує роль України як транзитера газу

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Канцлер ФРН Ангела Меркель стверджує, що газопровід "Північний потік-2" не скасовує роль України як транзитної країни для постачань газу.

Про це вона заявила на відкритті третього німецько-українського економічного форуму у Берліні 29 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

"Можна сказати, що, незважаючи на різні думки з приводу "Північного потоку-2", ми повністю виступаємо за статус України як країни-транзитера газу", - сказала канцлер.

Меркель пояснила, що Берлін не відмовляється від планів спорудження цього газопроводу.

Канцлер додала, що ФРН зможе контролювати обсяги газу, що поставляється "Північним потоком-2".

Німеччина називає "Північний потік-2" суто економічним проектом, однак США, Україна та низка країн Східної Європи, а також Данія, виступають проти нього, вважаючи, що це геополітичний проект Росії - постачати газ на Захід напряму в обхід України та інших держав у Східній Європі.

Експерти стверджують, що РФ може використовувати "агресивні дії", подібні до тих, які відбуваються в Азовському морі, для розширення присутності в територіальних водах Данії та Німеччини під приводом захисту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялось, будівництво газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море вже почалося і, як очікується, буде завершене до кінця 2019 року.

Nord Stream 2 AG, компанія-оператор газопроводу "Північний потік-2", повідомила, що понад 200 кілометрів морської частини трубопроводу вже побудовано.

З кінця 2019 року газотранспортний коридор "Північний потік-2" повинен транспортувати близько 55 млрд кубометрів російського природного газу щорічно з РФ через Балтійське море до Німеччини.

Противники проекту - у тому числі Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія - стверджують, що "Північний потік-2" збільшить залежність ЄС від "Газпрому", який вже постачає близько третини об’ємів газу в ЄС.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький гостро розкритикував західні корпорації за співпрацю з РФ у будівництві "Північного потоку-2", попередивши про загрозу нового нападу Путіна.

У Держдепі заявили, що США будуть говорити з ЄС про закриття Північного потоку-2 у відповідь на агресію РФ

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна може стати газовою державою до 2025 року.