"Ображені" радники блокують велику приватизацію – Фонд держмайна
Суд переніс на 11 грудня засідання, яке могло розблокувати затвердження Кабміном інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров.
"Судове засідання, яке могло розблокувати затвердження Кабміном інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації, в тому числі, і на ОПЗ, перенесли на 11 грудня", - написав він.
За словами керівника Фонду, причина – неявка заявника, компанії "Грант Торнтон", яка після своєї поразки на конкурсі вирішила оскаржити результати відбору інвестиційних радників.
"І саме неявка на судове засідання, яке вони й ініціювали, є переконливим доказом того, що їх мета – заблокувати процес великої приватизації на догоду олігархічним групам, котрі не бажають йти з держпідприємств", - вважає Трубаров.
"Ці так звані позивачі чудово розуміють безпідставність звинувачень і роблять все, аби справу затягнути і завадити чесній приватизації. Сподіваюся, що 11 грудня суд розгляне справу незалежно від присутності "ображених", й інвестрадники будуть затверджені Кабміном ще цього року", - підсумував він.
Як повідомлялося, 10 травня Кабінет міністрів на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів. Пізніше цей список скоротився до 23 підприємств.
Економічна правда
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