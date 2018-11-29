"Ображені" радники блокують велику приватизацію – Фонд держмайна

Суд переніс на 11 грудня засідання, яке могло розблокувати затвердження Кабміном інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Фонду державного майна Віталій Трубаров.

"Судове засідання, яке могло розблокувати затвердження Кабміном інвестиційних радників на 5 підприємств великої приватизації, в тому числі, і на ОПЗ, перенесли на 11 грудня", - написав він.

За словами керівника Фонду, причина – неявка заявника, компанії "Грант Торнтон", яка після своєї поразки на конкурсі вирішила оскаржити результати відбору інвестиційних радників.

"І саме неявка на судове засідання, яке вони й ініціювали, є переконливим доказом того, що їх мета – заблокувати процес великої приватизації на догоду олігархічним групам, котрі не бажають йти з держпідприємств", - вважає Трубаров.

"Ці так звані позивачі чудово розуміють безпідставність звинувачень і роблять все, аби справу затягнути і завадити чесній приватизації. Сподіваюся, що 11 грудня суд розгляне справу незалежно від присутності "ображених", й інвестрадники будуть затверджені Кабміном ще цього року", - підсумував він.