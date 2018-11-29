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"Нафтогаз" vs "Газпром": опубліковано рішення Стокгольмського арбітражу

Четвер, 29 листопада 2018, 13:03
 

НАК "Нафтогаз України" опублікував оригінали рішень Стокгольмського арбітражу з російським "Газпромом" за контрактами на постачання та транзит газу.

Відповідні документи оприлюднені на сайті "Нафтогазу".

"Зважаючи на значний суспільний інтерес та чисельні запити на розкриття деталей процесу в Стокгольмі, "Нафтогаз" вперше публікує оригінали остаточних рішень міжнародного арбітражу за контрактами на постачання та транзит газу", - йдеться у повідомленні.

З рішенням арбітражу за контрактом на постачання газу можна ознайомитися ТУТ, за контрактом на транзит газу за цим ПОСИЛАННЯМ.

"Деякі частини рішень арбітражу залишаються закритими через вимоги конфіденційності контрактів між "Нафтогазом" та "Газпромом" від 2009 року", - пояснили в компанії.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"

Економічна правда

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Нафтогаз Газпром

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