Новини дня: про загрозу водопостачанню, новий аеропорт та гроші Тігіпка

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Про що всі говорять сьогодні?

Про додатковий ресурс для уряду. Ефект від підвищення цін на газ в 2019 році Кабінет міністрів оцінює в 9 мільярдів гривень.

Про 300 мільйонів доларів, які заплатив Тігіпко. Найвища ціна однієї акції, за якою підконтрольна Тігіпку компанія Еwins Liмiтеd купувала у Порошенка та Кононенка акції "Заводу "Кузня на Рибальському", становить 93 долари.

Водночас Тігіпку не дозволили будувати висотку у центрі Києва. Міністерство культури відмовило у погодженні історико-містобудівного обґрунтування з будівництва 115-метрової багатоповерхівки біля станції метро "Палац Україна".

Про нові рейси Ryanair. Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

Про загрозу водопостачанню. Кабінет міністрів виключив з проекту закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" кошти, передбачені для фінансування програми "Питна вода України", яка була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 році.

Про новий аеропорт. У 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

Про історичний рекорд. Урожай зернових в Україні цьогоріч уже перевищив історичний максимум 2016 року.

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