Ryanair запустить рейси з Києва до Афін, Манчестера та Дубліна

Авіакомпанія Ryanair запустить п'ять нових маршрутів з Києва в 2019 році.

Про це свідчить оновлений список напрямків у мобільному додатку лоукостера, передає видання avianews.com.

Зокрема, з квітня літаки лоукостера полетять з Києва до Афін, Манчестера, Пафоса і Софії, а з травня додасться ще один рейс в Дублін.

Польоти за всіма напрямами виконуватимуться з частотою двічі на тиждень.

Раніше про відкриття нових рейсів ірландською авіакомпанією повідомив президент Петро Порошенко.

Сторони домовилися, що в найближчі роки компанія інвестує в Україну близько 1,5 млрд євро.

Нагадаємо, раніше CEO Ryanair Майкл О’Лірі повідомив, що Ryanair закупить 50 нових літаків, що дозволить збільшити кількість рейсів до України, зайти до 5 українських аеропортів і, можливо, відкрити базу.

Він також повідомив, що відкриття польотів в Україну створить у місцевих суміжних підприємствах до 600 нових робочих місць, з яких 410 у Києві і 190 - у Львові.

Як відомо, 23 березня був підписаний контракт між Ryanair і аеропортами"Бориспіль" і "Львів".

З повним переліком рейсів Ryanair з України можна ознайомитись за посиланням: Куди полетить Ryanair: список маршрутів

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