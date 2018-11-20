Підвищення цін на газ дасть бюджету додатково 9 мільярдів — Кабмін

Ефект від підвищення цін на газ в 2019 році Кабінет міністрів оцінює в 9 мільярдів гривень.

Про це свідчить порівняльна таблиця бюджетних висновків Верховної Ради при доопрацюванні проекту держбюджету на 2019 рік, передає "Інтерфакс-Україна".

"Додатковий ресурс становить 9 млрд грн за рахунок підвищення ціни на газ для забезпечення побутових споживачів і виробників теплової енергії за рішенням уряду", - вказується в документі.

В цілому Кабмін оцінює можливі надходження від рентної плати за користування надрами для видобутку газу на рівні 40,142 млрд грн, про що свідчить доопрацьований до другого читання проект держбюджету на наступний рік.

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

Як повідомлялося, законопроект №9000 про державний бюджет України на 2019 рік, доопрацьований до другого читання, вже внесли до Верховної Ради.

Нагадаємо, 18 жовтня Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроект про Державний бюджет на 2019 рік.

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