Тігіпку не дозволили будувати 115-метрову висотку у центрі Києва

Міністерство культури відмовило у погодженні історико-містобудівного обґрунтування з будівництва 115-метрової багатоповерхівки біля станції метро "Палац Україна".

Про це йдеться на сайті Міністерства культури, передають "Наші гроші".

Відповідна заява фірми "Віолія" була зареєстрована 26 жовтня.

Як повідомлялося раніше, на вул. Антоновича, 136-138 ТОВ "Віолія" і ТОВ "Піріт" мають намір збудувати 33-поверховий житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями.

Засновником ТОВ "Піріт" є кіпрська компанія "Девісал Лімітед", кінцевим бенефіціарним власником якої є Сергій Тігіпко.

Компанія "Піріт" отримувала ділянку за вказаною адресою для будівництва офісного центру. Разом з тим у січні цього року Департамент містобудування КМДА видав фірмам містобудівні умови та обмеження (МУО), якими дозволили будувати на ділянці "багатофункціональний комплекс", а по факту – житлову висотку.

Оскільки вул. Антоновича – це центр Києва, то тут існує обмеження по висоті. Генплан забороняє будівництво вище 27 м, а висота майбутнього майбутнього будинку – 115 м (33 поверхи). Саме це питання щодо висоти і вирішував Мінкульт.

"Піріт" намагається також погодити у Мінрегіоні відхилення від державних будівельних норм.

Зазначимо, Група "ТАС" Сергія Тігіпка отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) на придбання ділянки площею 0,44 га по вул. Велика Васильківська, 35-35б-37.