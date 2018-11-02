OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорять сьогодні?

Про загрозу втрати території. Через недостатнє фінансування зміцнення прикордонних берегів річки Західний Буг у Волинській області Україна може втратити на користь сусідньої Польщі близько 5 тис гектарів земель загальною вартістю понад 862 мільйонів гривень.

Про злам акаунтів українців у Facebook. В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення. Найбільше від рук зловмисників постраждала Україна.

Про темну сторону "Арена-сіті". Засновник і один із власників Rozetka.ua Владислав Чечоткін заявив, що керівник податкової міліції, співробітники якої вимагали у нього гроші за часів Віктора Януковича, зараз успішно веде бізнес.

Про зв'язки WOG із Фірташем. У WOG кажуть, що віддають кредити вчасно. "Борг Фірташа" проігнорували.

Про необхідність зняття мораторію на землю. Мінагрополітики доручено до кінця року представити законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який необхідний для скасування мораторію на продаж землі, на розгляд Кабінету міністрів.

Про інфляцію. Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1% через стрімке зростання світових цін на енергоресурси і пшеницю, а також більш істотне, ніж очікувалося, зростання зарплат в Україні.

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Чому "Розетка" не продає iPhone? Хто намагався захопити компанію? Чи поліпшився діловий клімат за останні роки? З ким об'єднується "Розетка"? На ці та інші питання відповів засновник і власник найпопулярнішого в Україні інтернет-магазину.

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Економічна правда