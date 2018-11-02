Хакери зламали 47 тисяч Facebook-акаунтів українців - BBC

В інтернеті у вільному доступі викладена інформація про 257 тисяч користувачів Facebook, у 81 тисячі акаунтів доступні навіть приватні повідомлення.

Про це повідомляє BBC.

Хакери, які стоять за витоком, стверджують, що всього у них є дані 120 млн осіб, проте підтверджена інформація лише по 257 тисячах.

Найбільше від рук зловмисників постраждала Україна. Серед зламаних акаунтів нарахували 47 тисяч українських користувачів. Враховуючи, що хакери оприлюднили лише частину вкраденої інформації, ця цифра може збільшитись, адже соцмережею в Україні користується більше 11 млн осіб.

Росію як країну проживання вказали 12 тисяч чоловік. Всього на сайті майже 200 країнових розділів, у вибірці є акаунти з Великобританії, США, Бразилії та ін.

Згідно оголошенням, ці профайли продаються по 10 центів.

Як показало розслідування Facebook, зловмисники використовували шкідливі розширення для браузерів, щоб отримати дані користувачів.

За інформацією BBC, сукупність ознак показує, що і до запуску порталу, і, можливо, до злому могли мати відношення люди, пов'язані з Росією.

Раніше повідомлялося, що хакерська атака на соціальну мережу, яку зафіксували 14 вересня 2018 року, зачепила акаунти близько 30 млн користувачів.

Економічна правда