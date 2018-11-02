Власник Rozetka: Кого люстрували, якщо у нас податківець володіє "Арена-сіті"

Андрій Головач

Засновник і один з власників Rozetka.ua Владислав Чечоткін заявив, що керівник податкової міліції, співробітники якої вимагали у нього гроші за часів Віктора Януковича, зараз успішно веде бізнес.

Про це він розповів у інтерв'ю "Економічній правді".

"Так, до мене прийшли. Люди, які називаються "податкова міліція республіки", якими керували абсолютно конкретні особистості. Я можу ці особистості назвати на камеру", - повідомив Чечоткін.

Він розповів, що у нього вимагали 1 млн доларів готівкою, потім збільшили суму в шість разів і заблокували роботу компанії, розтягнувши процедуру обшуку на 31 день, але у підсумку відступили.

"Найсмішніше у цій ситуації, що одна з цих особистостей зараз пробувала узгоджуватися на заступника начальника Державної фіскальної служби", - додав він.

За словами бізнесмена, сьогодні один з колишніх керівників податкової міліції (органу, де-юре ліквідованого з 1 січня 2017 року) володіє одним з найдорожчих об'єктів нерухомості в Києві ("Арена-Ентертейнмент").

"Кого люструвати, якщо начальник податкової міліції України володіє "Арена-сіті"? Це офіційна інформація. Людина, яка була ніким, володіє "Арена-сіті". Це, напевно, найдорожча нерухомість в Києві, і він нормально себе почуває", - заявив Чечоткін.

"Військовий прокурор каже, що він заплатив якісь 100 млн гривень у бюджет, які, до речі, не заплатив, я в цьому майже впевнений. Цей люстрований ображений податковий міліціонер. Нікого не дивує, що ця людина володіє "Арена-сіті", це нормальна ситуація ", - зазначив власник Rozetka.ua.

В даному випадку Чечоткін каже про екс-голову податкової міліції Андрія Головача.

Андрій Головач - генерал-полковник податкової міліції, колишній перший заступник голови Державної податкової служби, керівник податкової міліції при Вікторі Януковичі. Був заарештований у серпні 2016 року, а через деякий час пішов на угоду зі слідством.

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що через рахунки сім'ї Головач з 2013 по 2016 рік пройшло незаконно добутих понад 1,6 млрд гривень. Після затримання Головача суд заарештував його майно на суму 480 млн гривень, зокрема, квартири, автомобілі, котеджне містечко, кілька ресторанів і магазинів елітного одягу.

За словами генпрокурора Юрія Луценка, Головач пішов на угоду зі слідством, заплатив в державну скарбницю 130 млн гривень і отримав умовне покарання, але повної конфіскації його майна не відбулося.

ТОВ "Арена-Капітал" є керуючою компанією ТРЦ "Арена-Сіті" (Arena Entertainment). За даними YouControl, "Арена Капітал" наразі належить двом кіпрським компаніям. 50% — Гіллоріан Лімітед, ще 50% — "Долбана Лімітед".

Кінцевим бенефіціаром значиться кіпріот Еллінас Кристодоулос.

Розважальний комплекс Arena Entertainment загальною площею 6000 кв м був відкритий в 2004 році. Розташований він у Бессарабському кварталі і був побудований за кошти Вагіфа Алієва, власника компанії "Мандарин Плаза" і Ігоря Ніконова — власника девелоперської компанії KAN Development.

Згодом Алієв викупив частку Ніконова в проекті і до 2016 року був єдиним власником комплексу. Про те, що змінився власник Arena Entertainment, стало відомо у жовтні 2016 року.

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Економічна правда