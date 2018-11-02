У НБУ розповіли, коли вдасться приборкати зростання цін

Національний банк підвищив прогноз інфляції на 2018 рік з 8,9% до 10,1% через стрімке зростання світових цін на енергоресурси і пшеницю, а також більш істотного, ніж очікувалося, зростання зарплат в Україні.

Про це йдеться в "Інфляційному звіті" за жовтень 2018 року, передає Liga.net.

Регулятор вважає, що розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, недавнє стрімке зростання цін на нафту - всі ці фактори будуть відображатися на споживчій інфляції в наступному році.

"В результаті інфляція буде залишатися на рівні вище цільового діапазону довше, ніж очікувалося раніше. Якщо в липні Національний банк прогнозував входження інфляції в цільовий діапазон (5% +/- 1 п.п.) в кінці 2019 року, то нині очікується, що до кінця наступного року інфляція знизиться до 6,3%", - наголошується в коментарі НБУ.

Регулятор прогнозує, що інфляція увійде в межі цільового діапазону в першому кварталі 2020 року і досягне середньострокової мети 5% в кінці 2020 року.

Головним чинником такого уповільнення інфляції будуть жорсткі монетарні умови, які склалися в результаті ряду попередніх підвищень облікової ставки, вважають в Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк не змінив розмір облікової ставки і залишив її на рівні 18%.

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