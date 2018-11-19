Новини дня: газовий рекорд, монополія Курченка та монетизація субсидій

Про що всі говорять сьогодні?

Про монополію Курченка. Після псевдовиборів на непідконтрольних Україні територіях Донбасу реальні важелі управління економікою остаточно перейшли в руки структури "Внешторгсервіс", яку пов'язують із олігархом-утікачем Сергієм Курченком.

Про газовий рекорд. Добовий видобуток природного газу в Україні в середині листопада досяг показника 59 млн кубометрів на добу - це рекорд за 4 роки, з моменту втрати контролю над добувними активами в Криму через анексію півострова Росією.

Про монетизацію субсидій. Міністерство соціальної політики фіналізувало проект постанови про надання пільг і субсидій у грошовій формі і найближчим часом має намір винести його на розгляд засідання Кабінету міністрів.

Про загрозу зриву угоди між Китаєм і США. Віце-президент Майк Пенс заявив, що США не поспішають завершити торгову війну і "не змінять курс, поки Китай не змінить свою поведінку".

Про багатообіцяючий прогноз Мінгареллі. Україна в умовах проведення реформи нафтогазового сектора може стати одним з ключових гравців енергоринку ЄС.

Про зростання ставок по депозитах. За підсумками тижня з 12 по 18 листопада середні ставки по банківських вкладах переважно зросли для всіх валют.

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