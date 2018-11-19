Торгова угода США і Китаю на межі провалу — Bloomberg

Віце-президент Майк Пенс заявив, що США не поспішають завершити торгову війну і "не змінять курс, поки Китай не змінить свою поведінку".

Про це пише Bloomberg.

З часу розвалу СРСР на початку 1990-х років країни Південно-Східної Азії намагалися уникнути участі в конфліктах між провідними державами. Адміністрація Трампа робить цю задачу все більш складною.

Атаки США на КНР посилилися з виступами віце-президента Майка Пенса в ході тижня самітів, що завершився, особливо на фоні його заклику до інших держав уникати кредитів, в результаті яких вони були б винні Китаю.

Він сказав, що США не поспішають завершити торгову війну і "не змінять курс, поки Китай не змінить свою поведінку", - це тривожна перспектива для регіону, який в значній мірі залежить від експорту.

"Риторика Пенса викликає досить велике занепокоєння, оскільки показує, що ми рухаємося до такої геополітичної ситуації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в якій виграш одного буде програшем іншого", - говорить Джонатан Прайк, фахівець з Тихоокеанського регіону в сіднейському аналітичному центрі Lowy Institute.

"Великі надії на зближення Китаю та США стають все більш далекими від дійсності", - додає він.

На зустрічах в Сінгапурі і Папуа-Новій Гвінеї не було ознак того, що президент США Дональд Трамп і його китайський колега Сі Цзіньпін дійдуть згоди в ході переговорів на саміті "Групи двадцяти" в Аргентині через кілька тижнів.

На саміті АТЕС, який завершився в неділю, лідери не домовилися щодо підсумкової заяви, що свідчить про напруженість, яка виникла після погрози Трампа ввести нові мита на додачу до вже прийнятих тарифів на імпорт китайських товарів вартістю 250 мільярдів доларів.

Сі відповів введенням мит на американську продукцію в обсязі 110 мільярдів доларів.