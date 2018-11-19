"Гроші на руки": В Україні стартує повна монетизація субсидій

Міністерство соціальної політики фіналізувало проект постанови щодо надання пільг і субсидій у грошовій формі та найближчим часом має намір винести його на розгляд засідання Кабінету міністрів.

Про це повідомляється на сайті teplo.gov.ua.

"Вже з січня 2019 року вся сума допомоги від уряду для нових одержувачів субсидії надходитиме безпосередньо на банківський рахунок субсидіанта у державному банку. Рахунок матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду", - йдеться у повідомленні.

"Якщо сім’я заощаджувала, за результатами опалювального сезону залишок коштів на рахунку вона зможе використати на свій розсуд. Сума зекономлених грошей залежить винятково від родини", - додають в уряді.

Там зазначають, що найбільше зможуть економити сім’ї з утепленими будинками, лічильниками та енергоощадними котлами.

Монетизація пільг і субсидій відбуватиметься у три етапи.

"Уряд планує максимально автоматизувати цей процес, щоб основне навантаження лягло на управління соцзахисту, банківські установи та надавачів послуг, і українцям не довелося бігти в банк відкривати рахунки чи доносити додаткові документи", - сказано в повідомленні.

З 1 січня 2019 року "живі кошти" на банківський рахунок надходитимуть тим, хто вперше звертається за допомогою. Тобто усі ті, хто подаватиме документи на субсидію у січні, вже отримуватимуть гроші на оплату комуналки на свій банківський рахунок.

З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію чи пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою в літній період. Це приблизно 3 мільйони домогосподарств.

З 1 жовтня 2019 року запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто отримує житлову субсидію чи пільгу, отримуватиме їх готівкою.

При цьому правила надання житлових субсидій не змінюються. Розмір допомоги й надалі залежатиме лише від двох факторів - від розміру витрат на комуналку та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати.

"Тому монетизація відбудеться незалежно від того, є у домогосподарства лічильник на опалення чи його немає. Але варто пам’ятати: розмір платіжки за тепло визначає не стільки ціна гігакалорії, скільки обсяг споживання, який вимірюється лише лічильником (індивідуальним чи хоча б загальнобудинковим)", - заявили в уряді.

Нагадаємо, наразі безповоротна допомога держави на оплати послуг ЖКГ – субсидія і пільга - надходить надавачам комунальних послуг безпосередньо на особові рахунки людей.

За результатами опалювального сезону енергоощадним субсидіантам держава виплачує готівкою лише еквівалент зекономлених 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовувався для опалення, або 100 кубів газу.

В уряді нагадують, що таку виплату за енергоефективність цьогоріч отримали понад 1,2 мільйони домогосподарств.

Раніше Кабінет міністрів надав право вибору українським сім’ям: користуватися в опалювальний сезон пільгою чи субсидією.

прем'р-міністр Володимир Гройсман заявив, що сподівається до осені 2019 року, тобто до початку наступного опалювального сезону, провести монетизацію на 100%.

Детальніше читайте у статті: Монетизація субсидій: як "живі" гроші змусять українців економити

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Економічна правда