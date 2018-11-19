Українські банки піднімають ставки за депозитами

За підсумками тижня з 12 по 18 листопада середні ставки за банківськими вкладами переважно зросли для всіх валют.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений Liga.net.

Рекордно зросла середня процентна ставка для вкладів строком до місяця, на 3,17 п.п. до 10,4% річних. Депозити періодом понад 12 місяців зросли в ціні на 0,14 п.п. до 13,53% річних.

Середня ставка за депозитами на термін від півроку до року зросла на 0,09 п.п. і становить 14,07% річних. Вклади терміном від 3 до 6 місяців зросли в ціні на 0,05 п.п. і пропонують 13,18% річних.

Прибутковість депозитів на період від 1 до 3 місяців впала на 0,04 п.п. до 11,06% річних. Безстрокові заощадження як і раніше пропонують 7,88% річних.

Серед доларових депозитів впали в ціні вклади на період до місяця (на 0,05 п.п. до 1,04%). Заощадження терміном від 1 до 3 місяців подешевшали на 0,01 п.п. до 1,18% річних.

Виросла прибутковість депозитів на термін від 3 до 6 місяців (на 0,02 п.п. до 2,21%). Також подорожчали і вклади періодом від 6 до 12 місяців, на 0,03 п.п. до 2,74% річних.

Вартість депозитів терміном понад рік зросла на 0,04 п.п. і становить 2,94% річних. Безстрокові заощадження не змінилися в ціні - 0,96% річних.

Прибутковість безстрокових заощаджень становить 0,59% річних. Вартість вкладів терміном до 1 місяця впала на 0,07 п.п. до 0,53% річних.

Вклади на період від 1 до 3 місяців набрали 0,01 п.п. і пропонують 1,06% річних. Середня процентна ставка за депозитами на термін від 3 до 6 місяців зросла на 0,03 п.п. і становить 1,62% річних.

Депозити періодом від 6 до 12 місяців зросли в ціні на 0,05 п.п. до 1,99% річних. Заощадження періодом понад рік подорожчали на 0,06 п.п. і пропонують 2,16% річних.