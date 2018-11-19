Україна може стати одним з ключових гравців енергоринку ЄС — Мінгареллі

Україна за умов проведення реформи нафтогазового сектору може стати одним із ключових гравців енергоринку ЄС.

Про це під час III Українського нафтогазового інвестиційного форуму-2018 сказав голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі, повідомляє "Укрінформ".

"З 2014 року Україна імпортує газ з ЄС, це стало уже звичним. Але у майбутньому Україна може стати експортером, є потенціал стати одним із найпотужніших газових ринків Європи. Ми розуміємо, що Україна має набувати все більшої енергетичної незалежності", - сказав Мінгареллі.

Він підкреслив, що транзит газу в Україні всі роки працював дуже добре. Також він генерує значні прибутки для України.

"Якщо одного дня Україна втратить свою роль транзитера, то кожного року її бюджет втрачатиме 2-3 млрд дол. Ось чому ми говоримо, що Україна має лишатися транзитером. Ми працюємо з Єврокомісією, Росією і Україною, щоб знайти нові рамки для довгострокового контракту. Всі погодилися, що він має бути складеним за європейськими правилами", - розповів Мінгареллі.

Він наголосив, що представництво ЄС докладатиме всі зусилля, щоб Україна лишилася транзитером.

"З огляду на енергетичну безпеку ті зусилля, які ми докладаємо, окупляться", - додав Мінгареллі.

Водночас він нагадав, що Україна має докласти зусиль до проведення анбандлінгу, щоб він був завершений до 1 січня 2020 року.

"Якщо цього не вдасться зробити, це може мати серйозні наслідки", - підкреслив голова представництва ЄС.

Як відомо, наглядові ради НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Магістральні газопроводи України" 19 вересня поточного року презентували дорожню карту процесу відокремлення оператора газотранспортної системи до 1 січня 2020 року. Нафтогаз залучив до процесу досвідчених консультантів, які будуть займатися правничими, технічними та операційними аспектами анбандлінгу.