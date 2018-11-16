НБУ "рятує" гривню від сильного зміцнення
16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,77 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,74 - 27,77 гривні;
Євро - 31,64 - 31,67 гривні;
Російський рубль - 0,4209 - 0,4216 гривні.
За даними видання, Нацбанк вийшов на міжбанківський ринок з пропозицією купівлі валюти і придбав у банків 10 млн доларів за запитом найкращого курсу.
Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.
Нагадаємо, 16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,79 гривні за долар.
15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.
Економічна правда
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