НБУ "рятує" гривню від сильного зміцнення

16 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,74 - 27,77 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,74 - 27,77 гривні;

Євро - 31,64 - 31,67 гривні;

Російський рубль - 0,4209 - 0,4216 гривні.

За даними видання, Нацбанк вийшов на міжбанківський ринок з пропозицією купівлі валюти і придбав у банків 10 млн доларів за запитом найкращого курсу.

Як повідомлялося, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України перевищив 6 мільярдів доларів в жовтні, що є найвищим показником з грудня 2015 року.

Нагадаємо, 16 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,73 - 27,75 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 16 листопада на рівні 27,77 гривні.

15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,79 гривні за долар.

15 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,76 - 27,79 гривні за долар.

Економічна правда