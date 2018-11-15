Гривня зміцнила свої позиції на міжбанку
Четвер, 15 листопада 2018, 11:25
15 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,79 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,76 - 27,78 гривні;
Євро - 31,42 - 31,44 гривні;
Російський рубль - 0,4165 - 0,4170 гривні.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 15 листопада на рівні 27,84 гривні.
14 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,81 - 27,82 гривні за долар.
Економічна правда
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